¡Qué calor! Por estos días cuide también de su salud mental

La Tierra está ardiendo y el sol no cede en el mundo. Este fin de semana se conoció que en algunas ciudades de Estados Unidos como Phoenix la temperatura podría alcanzar 47° C y, la semana pasada, en un estudio de la revista Nature Medicin, se conoció que 61.000 personas mayores de 80 años fallecieron en Europa por los intensos calores del año pasado.

El 4 de julio de este año, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica reportó que fue el día más caluroso en la historia al haber una temperatura récord de 17,18° C. Medellín no se salva: durante estos meses con el fenómeno de El Niño ha alcanzado temperaturas de 31° C.

La preocupación se ha enfocado en cuidar de la salud física, para prevenir algunos riesgos como los golpes de calor, que pueden ser letales.