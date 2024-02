La industria de la música registró la muerte del cantante Toby Keith, de 62 años, quien desde 2022 sufría los rigores del cáncer del estómago. Un comunicado en las redes sociales del artista informó este lunes del hecho a sus fans y a sus colegas estadounidenses. “Toby Keith falleció en paz anoche, rodeado de su familia. Luchó con gracia y coraje. Por favor, respeten la privacidad de su familia en este momento”, dice el texto.

Aunque poco conocido por fuera de las fronteras de los Estados Unidos, Keith gozó de popularidad en su país al punto que recibió la Medalla Nacional de las Artes en 2021, la distinción más importante que concede el gobierno gringo a los artistas.

En 2023, Keith recibió el Country Icon, un laurel por su trayectoria musical de décadas. Según cálculos de expertos, el artista vendió más de 40 millones de discos. A principios de 1993 Keith se saltó a la fama gracias a Should’ve Been a Cowboy, un hit radial que lo convirtió en uno de los principales cantantes del actual country. Otras canciones muy conocidas en su repertorio son As Good As I Once Was, Beer For My Horses, He Ain’t Worth Missing y A Little Less Talk and a Lot More Action.