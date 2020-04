Está contenido en una carcasa de acero garantizada por 60 años, utiliza bobinas de fibra de papel que retienen partículas hasta de 0,1 micras, mientras uno normal no es apto para retenerlas por debajo de las 25 micras. Gracias al desarrollo del producto, desde 1990 el ingeniero Trabold lleva instalando sus filtros en vehículos pequeños, barcos y motores industriales. Más de tres millones de motores llevan el filtro, unas 12.000 unidades en Colombia, y según Trabold, nunca han tenido una reclamación.

Sus promotores arguyen que, eso sí, el motor debe estar en óptimas condiciones para que el sistema funcione. ¿Y qué piensa un ingeniero mecánico sobre el tema? “El filtro funciona porque tiene nanotecnologia, que es lo que no traen los filtros normales de aceite, por eso cuesta más que uno normal, pero según las demostraciones que se han hecho in situ, hasta ahora no se conocen problemas“, expresa Mauricio Toro. En una reciente transmisión en vivo sobre lubricantes del periodista especializado en Motores José Clopatofsky, dijo: “Los conozco, pero en mi opinión su utilidad está en los motores estacionarios, como los de las plantas eléctricas o maquinaria que permanece en fábricas, no sometidos a cambios de temperatura ni de condiciones ambientales. En uno que rueda por diversas carreteras y alturas y que constantemente modifica sus condiciones de trabajo no creo que el aceite pueda durar eternamente”.