Maneras de ver el mundo desde el espectro autista

VIVEN EN OTRO MUNDO

¿Cuál otro si solo hay este? A veces se ven “aislados”, pero es que el entorno tiene muchos estímulos que no les permite hacer un buen procesamiento de la información y se sobreestimulan.



SON SUPERDOTADOS

Tienen lo que se conoce como Islotes de capacidad, un especial interés en temas específicos, y lo potencian.



ESTÁN ENFERMOS: PADECEN AUTISMO

Es una condición neurobiológica: hoy en día hay evidencia de que el cerebro está detrás de todo esto. El de ellos tiene una base genéticamente determinada para ser como son.



NO LES GUSTA RELACIONARSE CON OTROS

No saben cómo relacionarse con otros, no tienen bien desarrolladas las habilidades sociales.



LES GUSTA ESTAR SOLOS Y NO NECESITAN AMIGOS

Les encanta estar en la compañía de otros, lo que pasa es que no son capaces de sostener las conversaciones amplias de otros, entonces lo evitan. Sueñan con tener amigos.



NO SE ENAMORAN, NUNCA SE CASAN

Sí se enamoran, son fieles y sinceros. Algunos neurotípicos no comprenden su transparencia para decir las cosas como las piensan.



NO SIENTEN LAS EMOCIONES DE OTROS

Sí sienten todas las emociones, pero no las saben expresar por una disfunción sensorial llamada interocepción.