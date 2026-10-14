Luisa Fernanda W reveló cómo descubrió que Pipe Bueno consumía sustancias psicoactivas

Luisa Fernanda W notó primero los cambios en el comportamiento de Pipe Bueno: ausencias injustificadas, cambios de humor, una distancia que no tenía explicación. Decidió preguntarle directamente. Él lo negó. Poco después, mientras él estaba en la ducha, encontró la respuesta: en el estuche del celular de su pareja había sustancias que confirmaban lo que sospechaba.
“En ese momento sentí que el piso se me movía”, dijo la influenciadora y presentadora en una entrevista reciente. “Sentí que no conocía a la persona con la que vivía”.