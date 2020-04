Los edificios también alivian

Trabajar en un edificio enfermo puede significar “una mayor dispersión de enfermedades que se transmiten vía aérea, como la gripa; mayor sensación de cansancio porque no hay una buena renovación de aire, entonces hay más concentración de dióxido de carbono; problemas de la vista por una mala iluminación y la posibilidad de otro tipo de impactos en la salud de las personas, como el desarrollo de comorbilidades que nos hacen más susceptibles a enfermedades como la covid-19”, explica Alejandro Fonseca , director de sostenibilidad de la firma AEI Arquitectura e Interiores.

Diseño a su favor

Después de asegurarse de que un espacio no enferme es posible generar bienestar a través del diseño. Para las empresas esto demanda un cambio cultural y una mayor inversión que, según quienes ya experimentan los beneficios de esta tendencia, se retribuye en retención del talento y aumento de la productividad.

Un ejemplo es el diseño de las oficinas de PayU en Bogotá, llevado a cabo por AEI. Fonseca explica que para esta empresa no solo significó un incremento en la productividad, sino en variables más específicas como el “aumento de velocidad de procesamiento de llamadas en call center, la mejor perspectiva de los empleados en términos de confort acústico, mejora en la operación del layout y reducción del ausentismo por enfermedad”. Las oficinas de PayU son las únicas en Colombia con la certificación Well, del International Well Building Institute, que evalúa que las condiciones de aire, iluminación, movimiento, comodidad térmica, sonido, materiales, comunidad, innovación y mente sean favorables.

Por su parte, el fundador de Mattelsa Mateo Jaramillo , quien creó sus oficinas en el barrio Perpetuo Socorro de Medellín con el fin de que reflejaran la filosofía holística de su empresa, explica que esto ha contribuido al sentido de pertenencia de sus colaboradores. El diseño del lugar, además de tener un enfoque sostenible, se destaca por sus áreas flexibles y multipropósito y por tener como principales espacios para el esparcimiento y la socialización la cocina y el comedor. “Diseñamos un espacio donde podamos estar muy bien, que nos represente y al mismo tiempo nos ayude a ser lo que queremos ser”, puntualiza.

Los expertos afirman que las certificaciones en salud y bienestar serán la próxima frontera a superar por las empresas, y la forma de lograr que los empleados vuelvan a las oficinas una vez terminado el aislamiento. Como explica Mauricio Castaño, director de innovación de la firma Arquint, responsable del diseño de las oficinas de Google en Bogotá, “se van a empezar a manejar modelos híbridos donde se tenga la libertad de trabajar en casa, pero es necesario que los empleados se sientan a gusto en las oficinas y quieran volver. Con la arquitectura de salud y bienestar hay condiciones dadas en temas de calidad ambiental, pero también en el sentido de comunidad, colaboración y generación de ideas”.