Daniela R. Gómez Isaza

Ya lo decía el filósofo francés Jean-Paul Sartre en su texto La mirada del otro. La mirada del otro pone incómodo y ejerce una sensación de ya no ser dueño de uno mismo. "La aparición del otro hace aparecer en la situación un aspecto no querido por mí, del cual no soy dueño y que me escapa por principio, puesto que es para el otro". Un estudio de la revista Scientific American recopiló estudios de distintos investigadores sobre el poder que ejerce la percepción de los demás en lo que usted piensa sobre sí mismo. Para ello, han estudiado y estructurado distintas escalas que miden qué tanto le podría importar al otro. Lo hacen medible porque ahora es necesario comprenderlo, y reconocerlo, ya que en la investigación quedó demostrado que el constructo psicológico de importarle al otro influye en la salud mental de las personas. Si alguien siente que le importa poco a los demás, puede padecer más fácil una depresión o presentar conductas violentas. "La percepción, o lo que piensan los demás de nosotros, influye principalmente en los jóvenes porque su autoestima, imagen propia y el propósito de vida se ven afectados por lo que puede percibir el otro de ellos al depender de su entorno social", explica Diego Pérez, psicólogo líder de los procesos de bienestar físico y mental de Uniremington. Él define la percepción como la mirada que se tiene del mundo o del otro a través de las creencias que una persona cultiva. Por ende, es una cuestión subjetiva. Es importante que lo que piensa el otro no sea más relevante que lo que piensa usted de sí mismo. "No es normal que nuestra valía personal o estabilidad dependa de los comentarios de otros. Si esto sucede es porque la persona presenta una idea irracional de necesidad de aprobación para sentirse valioso", cuenta Melisa Muñoz Parra, psicóloga de la Universidad CES. En la investigación se explica que el sentimiento de importarle al otro o de no hacerlo (ser insignificante) inicia en la infancia y de ahí depende también la manera en la que se asuman los comentarios.

Si a un niño lo hacen sentir irrelevante, invisible e insignificante, tenderá a ser más propenso a una baja autoestima y a la inseguridad y esto afectará más la percepción que tienen los otros de él. "Si hablamos de un niño que está con sus padres, es importante lo que ellos piensen de él porque es lo que lo va a ayudar a moldear, a capitalizar y a tener un mejor camino", dice el psicólogo Pérez. Saber si usted le importa a los demás lo puede medir, según el estudio, con tres preguntas: ¿la gente le presta atención a lo que dice?, ¿tiene personas que se interesan por su bienestar? y ¿tiene personas que acudirían a usted en busca de un consejo?. En la adolescencia, la sensación de no impotarle al otro o que la percepción sea negativa es altamente destructiva. Se ha demostrado que si los jóvenes no se sienten importantes, aumentan los comportamientos antisociales, agresivos y autodestructivos. De esa emoción, por ejemplo, surgen los adolescentes protagonistas de masacres como las de Estados Unidos o crímenes como el del documental No te metas con los gatos: un asesino en internet (2019), en el que el protagonista se alimentaba de la atención y la popularidad que le daban los otros en internet. Por el contrario, si el adolescente le importa a su familia, es menos probable que tenga estas conductas. "Es importante que los jóvenes encuentren un propósito de vida porque en esta época lo tienen desconfigurado. Hay que reconectarse consigo mismo y así favorecer los niveles de autoestima", dice el psicólogo Diego Pérez. Pero no es una excepción de los jóvenes. Los adultos también necesitan el sentimiento de importarle al otro, y deben aprender a que lo que piensan los demás no vaya por encima de sus creencias.