“Si un día de estos me matan”; la historia del poema feminista con el que Lina Tejeiro revoluciona las redes

Espero que me maten de día (porque si es de noche dirán que si me hubiera quedado en la casa nada me hubiera pasado).

Además, espero que me mate alguien que no conozca o con quién no me puedan relacionar (porque si es un conocido o un ex van a decir que seguro yo le hice algo, que seguramente me lo merecía o que fue mi culpa no haberme dado cuenta antes de que me podía matar).