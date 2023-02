“Ahora los individuos, hombres y mujeres, son más conscientes desde jóvenes de sus sueños y proyectos personales y a veces una relación de pareja no se sincroniza con estos anhelos. Las nuevas generaciones crecen dentro del inmediatismo y la velocidad en la que se mueve el mundo y esto hace que haya cambios rápidamente, no solo en las relaciones afectivas sino también en los trabajos y otros entornos en los que hay una alta demanda de compromiso, persistencia y respeto de tiempos de adaptación que hacen que las personas abandonen y se muden incluso tantas veces de barrio, ciudad y hasta país”.

Hace dos décadas, la entrega y el compromiso incondicional eran esenciales en las relaciones, a pesar de que los deseos de ambos no encajaran en el mismo camino. Por eso algunas personas no pensaban en sí mismas para que funcionara su relación y renunciaron a sus sueños para vivir la vida en pareja.

“Estamos pobres de comunicación asertiva en la actualidad. Si una persona encuentra algo que no le gusta de su pareja se puede ir. Hay baja tolerancia a la frustración. Además, hay cierta adicción y tendencia a la búsqueda de la sensación del enamoramiento. Entonces por eso las relaciones ya no son tan duraderas”, cuenta la psicóloga Santamaría Sáenz.

Por ejemplo, ya la mujer no es la que se debe quedar en la casa cuidando a los hijos y el hombre no es el único encargado de llevar el sustento económico. “Ahora la mujer se ha permitido soñar y sentir el amor distinto, se ha transformado ese amor romántico y cada pareja genera sus propias expectativas y reglas dentro de la relación”.

En esa búsqueda del deseo propio puede haber personas que no se identifiquen con la monogamia , que es la más común en la cultura occidental y consiste en construir un vínculo duradero con una sola persona y hay exclusividad sexual y afectiva. Para algunos esto no funciona porque no comparten pensamientos en áreas como la fidelidad y allí es donde se puede ahondar en las otras formas de amar.

Comuníquese asertivamente

La responsabilidad afectiva es un discurso contemporáneo que, según cuenta el docente Juan David, se pregunta por el efecto de la manera en la que se relaciona con la pareja y cómo puede influir este comportamiento en la persona y viceversa.

Para la psicóloga Juliana es la capacidad que se tiene de identificar cómo las emociones, acciones, palabras y hasta los gestos influyen en la otra persona y cómo se hace cargo de eso.

“Para tener una buena responsabilidad afectiva la clave es el autoconocimiento. Si yo me conozco y sé que puedo ser hiriente cuando veo que no me gusta algo de la otra persona y se tienen conductas pasivo-agresivas como comentarios con tintes sarcásticos, indirectas, chistes, es importante mejorar esa conducta. Hay que reconocer nuestras emociones, tener una comunicación asertiva, es decir, no comunicar con la intención de destruir al otro”.

Esta responsabilidad es importante en cualquier tipo de amor porque es a partir de la conversación y la comunicación asertiva que se establecen los límites y los acuerdos.

Por eso, pregúntese qué tipo de relación quiere vivir y aprenda a ser asertivo con su pareja o parejas. Depende de su deseo individual.