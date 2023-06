La Lija: las historias del skate en Medellín más allá de las piruetas y las caídas

“Los vídeos, la música, la pinta de los manes que no era la clásica pinta del skater para esa época sino una pinta rarísima, entonces yo dije, ve, si puedo pertenecer a eso porque yo en últimas también siempre me había caracterizado como por raro, por diferente, entonces como que no me identificaba mucho, pero con esto sí y bueno, ahí ya me apasioné hasta el día de hoy”; dice Michael.

Después de casi tres décadas en patineta y al contrario de los skaters profesionales, no fue su habilidad lo que puso Michael en la portada de una revista, sino su amor por la patineta, su experiencia, su historia. Él encarna el espíritu de La Lija.

“Yo no me esperaba que los niños o los nuevos skaters se identificaran con esto porque eran experiencias muy diferentes a lo que les tocó a ellos. Fue una sorpresa grande ver como tantos se están animando a escribir su experiencia y le mandan a uno el texto... Y son peladitos y peladitas que pasan desapercibidos en los combos de skate porque no son los más tesos, entonces eso es bonito y es bacano. Eso es La Lija y eso es lo que queremos, que se animen a escribir su experiencia porque la de cada skater es tan diferente, tan brutal y tan maravillosas que bacano que los demás la conozcan”, dice Michael.

Pero La Lija no es solo memoria, sino también acción. Además del fanzine, esta iniciativa recoge otra que Barbas venía realizando hace tiempo: las tomas callejeras, que son jornadas para compartir y patinar en lugares que no fueron pensados para montar, pero que a los ojos de un skater se transforma en un parque.

Le puede interesar: A paso punk, un recorrido por la historia del barrio Castilla y su tradición punkera

Hasta ahora, todos los textos de La Lija corren por cuenta Micheal Chaves y el diseño es todo realizado por Juan Camilo Ramírez. A futuro, la idea es recorrer cuantas ciudades sea posible para que más personas se animen a escribir y entre todos alimentar la historia de la comunidad skate de Medellín, de Colombia y hasta del continente.

“Finalmente en el skate mucha gente encontró su identidad, pues a partir de eso formularon muchas expectativas sobre su vida, su idea de la creatividad, de la ciudad, de cómo relacionarse con el mundo, y para muchos eso sigue siendo un vínculo constante con la diversión. Este es un fanzine hecho por gente adulta, todos superamos ya los 40 años, todos somos profesionales y todos desde nuestras destrezas y campos de conocimiento aportamos a que el fanzine exista y tenga como una especie de identidad editorial que siga alimentando ese fenómeno medio contestatario y medio rebelde de lo que significa el skate”, dice Sebastián.

Si quiere leer La Lija y conocer más del proyecto, entre aquí.