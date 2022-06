Norma nació en Corrientes, una zona argentina que limita con Paraguay, Brasil y Uruguay. Norma lucha contra una isquemia crónica por estrés que “a veces me explota la cabeza”. Norma, que ya no escucha casi por problemas de audición, dice que de su adorada “Cachita” aprendió mucho: a vivir, a ser feliz y a comprender.

—Recuerdo todo, que no puedo vivir sin ella. A diario hago fuerza para terminar lo que tengo que hacer, ella se me llevó la vida, luchó conmigo y los compañeros por cambiar tantos años de patriarcado y la condición de inferioridad de las mujeres— dice Norma a través de la pantalla, sentada en la sala de su casa en Buenos Aires, Argentina.

Este amor nació en la costa colombiana cuando en los 70 Castillo llegó a Barranquilla huyendo de la dictadura: militó en la agrupación Florentino Ameghino y en Franja Morada. Terminó presa. Ramona ya estaba radicada en este país: se quedó luego de pasar unas vacaciones. Cuando llegaron, las dos tenían 28 años y estaban casadas con dos colombianos que eran primos entre sí.

—Que dos mujeres decidan no ser posesión de ningún hombre molestó y sigue molestando. Ella tenía una cerrajería y yo era la directora de la Casa de la Cultura; los fines de semana nos dedicábamos a una discoteca que tuvimos y que al mismo tiempo fue consultorio psicológico. La gente llegaba a contarnos sus problemas.

Publicidad

A su exesposo Julio lo recuerda con cariño. Para ella fue la única relación, de todas las que tuvo con hombres, que considera un bello romance: no quiso ser su dueño, sino su amigo y compañero, no le daba órdenes, no la obligaba a nada. El amor fue tan grande que terminó casándose con él, aunque es, todavía, enemiga del matrimonio, porque para ella eso es algo patriarcal.

—A las nuevas generaciones les digo que no hay que dejar en ningún momento de representarse, de hacer cosas, porque el ser humano siempre tendrá algo sujetado a sus pies, pero por eso no se puede dejar de ser. Afortunadamente hay personas que están en la lucha y entienden que es mejor vivir como uno quiere, siendo feliz y cuidando su alrededor.

Después de casarse se convirtieron en un símbolo de la diversidad en Argentina y Latinoamérica: dos voces poderosas que eran escuchadas por la población Lgbtiq. Hasta el último día de “Chachita” asistieron juntas a la marcha del Orgullo, fueron el centro de atención. Norma sigue yendo.

Publicidad

—En la marcha del año pasado estuve en una carroza con una camiseta que decía “La vejez lésbica existe y resiste”, me la pasé saltando cuatro horas y los chicos me abrazaban, fue maravilloso, pero mi mal comenzó cuando me bajé del camión porque me desmayé y asusté a todo el mundo, ahí fue cuando comencé mi tratamiento para la isquemia.