Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Influencer incendió su casa y habría quemado a sus hijas con cera de vela

Meliza Campos Sánchez fue detenida en Miami, Florida, luego de que se conocieran algunos videos publicados en sus redes sociales.

  • Meliza Campos Sanchéz fue arrestada tras incendiar su casa y quemar con velas a sus hijas. FOTOS: Capturas de video
    Meliza Campos Sanchéz fue arrestada tras incendiar su casa y quemar con velas a sus hijas. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
El Colombiano
20 de agosto de 2026
bookmark

Las autoridades arrestaron a la creadora de contenido Meliza Campos Sanchéz, tras publicar una serie de videos en los que se observa cómo prende fuego en su casa y quema con una vela a sus dos hijas.

El caso se ocurrió en Miami, Florida, cuando los bomberos llegaron a la vivienda de la madre, de 26 años, luego de recibir una alerta por llamas. Tras una investigación para determinar las causas de la conflagración, se estableció que fue provocado, lo que llevó a las autoridades a capturar a la joven.

Los videos publicados por Meliza en su cuenta de Instagram revelan que ella estaba al lado de sus hijas de 6 y 3 años, a quienes les dice que “no tengan miedo”, mientras ella misma se quema con la cera de una vela.

Pero después toma la palma de la mano de las menores para mostrarles “el truco”. En uno de los materiales audiovisuales se escucha lo siguiente: “No llores. Los miedos que estás sintiendo hoy van a ser tu fuerza mañana, porque tú eres mi hija. Todo en la vida duele un ratico, pero luego pasa”, dice Meliza a las menores.

En otro video se observa a la joven en ropa interior y su rostro cubierto mientras incendia la cocina al ritmo de una canción de reguetón. En los comentarios, varios usuarios expresaron su rechazo a lo ocurrido y pidieron que la joven recibiera ayuda psicológica de profesionales.

De acuerdo con People y TMZ, la Policía detuvo a Meliza Campos y fuye acusada por varios cargos, de los cuales figuran la provocación del incendio y por negligencia infantil. Ella permanece recluida sin derecho a fianza en el Centro Correcional Turner Guilford Knight de Miami.

Su esposo, Yusniel Cue, declaró a medios estadounidenses que ambos se habrían separado hace una semana, en medio de un conflicto matrimonial, y que actualmente vive con sus padres. Las menores fueron atendidas y no presentaron lesiones de gravedad, salvo las quemaduras en sus manos provocadas por la cera de las velas.

La creadora de contenido se presenta en sus redes sociales como una inversionista que “ayuda a las mujeres a construir su patrimonio y confianza”. Su cuenta de Instagram cuenta con más de 60.000 seguidores y, hasta el momento, acumula cerca de 400 publicaciones entre fotografías y videos.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué arrestaron a Meliza Campos Sánchez en Miami?
Meliza Campos Sánchez fue arrestada después de que las autoridades determinaran que el incendio ocurrido en su vivienda de Miami, Florida, había sido provocado. Además, fue acusada por varios cargos, entre ellos la provocación del incendio y negligencia infantil.
¿Qué cargos enfrenta Meliza Campos Sánchez?
De acuerdo con People y TMZ, Meliza Campos Sánchez enfrenta varios cargos, entre los que figuran la provocación del incendio y la negligencia infantil.
¿Qué pasó con las hijas de Meliza Campos Sánchez?
Las hijas de Meliza Campos fueron atendidas por las autoridades y no presentaron lesiones de gravedad. Sin embargo, sufrieron quemaduras en las manos provocadas por la cera de las velas, según la información disponible sobre el caso.

Temas recomendados

Justicia
Redes sociales
Incendios
Tendencias
Jóvenes
Influencer
Menores de edad
Hijos
Creadores de contenido
capturas
Miami
Florida
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos