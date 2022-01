Entonces no, no es indicador de virginidad.

Con la imagen que compartió el hombre sobre el “hitman” hubo también quienes hablaron del tamaño y la apertura del canal vaginal de la mujer, comparándolo erróneamente con la apertura del himen.

La sexóloga explica que, en realidad, el canal vaginal está listo: es flexible y se adapta a las necesidades, mientras que el himen es solo el recubrimiento que puede o no existir.

No es solo la penetración

Lo que sí es muy cierto en la publicación de este hombre es que “hay que leer más”.

La sexóloga explica que no se conoce lo suficiente ni sobre el placer ni sobre la sexualidad, sobre todo la femenina. “La mirada de placer está enfocada en la penetración, que normalmente tiene un gran componente de placer para el género masculino, no el femenino, que se deja mucho a un lado. Incluso muchas mujeres creen que lo único que les debe dar placer es la penetración y me siento mal si eso no sucede”.

Entender el placer femenino será una forma de liberación y no está en manos de alguien más.

Algunas reacciones en redes: