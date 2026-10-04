Integrantes de la agrupación de Hebert Vargas se accidentaron en Ecuador, ¿qué les pasó?

Los músicos del grupo de Hebert Vargas salieron ilesos de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en carreteras de Ecuador, cuando el bus en el que se transportaban chocó de frente contra una camioneta.

El accidente se registró luego de que los artistas terminaran una presentación en la Plaza de Toros de la ciudad de Ambato, en el centro del país. La agrupación se dirigía hacia Quito, desde donde tenía previsto tomar un vuelo de conexión a Medellín, Colombia. Según la cuenta de IG @BlogVallenato, Vargas se desplazaba en una van privada y se trasladó hasta el lugar del siniestro para acompañar a su equipo e informarse sobre lo ocurrido.

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Sachy Gómez, mánager del grupo, confirmó que todos los integrantes se encontraban a salvo. Aunque algunos sufrieron golpes leves por el impacto, ninguno presentó lesiones de gravedad, según el parte de tranquilidad entregado por el equipo.

Tras el accidente y los chequeos médicos de rutina, Vargas y sus músicos retomaron el viaje y abordaron el vuelo de regreso a Colombia. El conductor de la camioneta involucrada en el accidente requirió atención médica por parte de los organismos de salud.

El artista no se ha pronunciado en redes sociales aún, sus últimos post son historias de agradecimiento a Ambato por el recibimiento y apoyo a su música en los que compartió videos de este concierto.