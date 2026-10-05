¿Por qué sentimos orgullo de que la marca antioqueña Milagros trabaje con Georgina Rodríguez? Experto explica la mente del consumidor

En los últimos días, la noticia de que Georgina Rodríguez será la nueva embajadora global de la marca Milagros desató en redes un tsunami de comentarios. Los internautas hicieron énfasis en la historia de Milagros, en su origen en una casa en Caldas, Antioquia, y en su proyección en el mercado internacional. Más allá de lo coyuntural, ¿qué hace que una noticia de este tipo despierte un sentido de orgullo patriótico?

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EL COLOMBIANO conversó sobre esta tendencia virtual con Manuel Mayorga Amortegui, subdirector nacional del Campo de Psicología del Consumidor del Colegio Colombiano de Psicólogos. Lo primero que el profesional aclaró es que las campañas publicitarias pretenden que el consumidor se identifique con sus productos a partir de relacionarlos con figuras públicas. Esa relación no se produce de manera aleatoria, sino que responde a estudios sobre el vínculo entre las personas, los productos y la imagen de quienes los promocionan.

Para el especialista, este tipo de acuerdos produce entre los consumidores una sensación de conexión entre elementos que antes podían parecer distantes: una empresa de origen local y una celebridad con reconocimiento internacional. “Permite a las personas tener la sensación de que se están conectando cosas que en algún momento eran muy difíciles de encontrarse entre ellas mismas”, dice.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Brain Master, Laboratorio Creativo, señaló que la escogencia de Rodríguez obedece a la intención de Milagros de abrirse campo en el mercado internacional de la mano de una mujer que comparte algunos elementos de su historia. En este caso, se unen dos historias de ascenso social. Por un lado, una marca que comenzó en un municipio de Antioquia y, por el otro, el de una mujer que antes de alcanzar la fama vendió bolsos en tiendas de moda.

Mayorga Amortegui aclara que estas colaboraciones responden a acuerdos comerciales y que las celebridades reciben una remuneración por este tipo de trabajos. Al mismo tiempo, señala que la relación no depende únicamente del pago. Las figuras públicas pueden decidir con qué marcas trabajar de acuerdo con sus creencias, su imagen y los productos que consumen.