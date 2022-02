Se quedaron sin escuchar “Pepas”: Farruko se negó a cantarla y predicó sobre Dios en concierto

Los asistentes al concierto de Farruko en Miami se quedaron sin escuchar “Pepas”, la Canción del Año en el listado de las 10 Mejores Canciones de 2021 según la revista Time.

¿El motivo? La negativa del cantante de interpretar una canción en la que le hacía daño a sus hermanos, hijos de Dios, según dijo.

“No sabía el mensaje que estaba diciendo (...) yo no me siento orgulloso de eso, sabrá Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Hoy me paro como un varón para decirle que me perdone como ser humano porque el amor empieza por el perdón”, afirmó el cantante en el escenario.

En la intervención también confesó que se sentía solo y vacío a pesar del éxito que ha tenido y del dinero que ha generado con su trayectoria profesional “siendo el número uno, teniendo los mejores carros, no podía ver a mis hijos, destruí mi primera familia”, ejemplificó el cantante.

En el show, se adelantó a las críticas que ha recibido en las últimas horas por su negativa: “No crean que Farruko se convirtió y ahora es el más religioso, es que tuvo un encuentro con papá Dios y lo hizo tocar el fondo y besar el piso”.

Horas después se pronunció vía redes sociales sobre la transformación personal que está viviendo. “Dios es un Dios de orden y un ser justo, me permitió lo bueno y lo malo y quiere utilizarme como instrumento para todo aquel que quizás tiene muchas dudas en la vida de por qué pasan tantas cosas, no se trata de religión se trata de un testimonio real de vida”., afirmó.

Sobre algunas críticas que ha recibido, el artista afirmó que le devolverán el dinero a las personas que así lo deseen, a través de una publicación en Instagram. Sin embargo, en los vídeos de la función se escuchan aplausos y gritos de aprobación hacia Farruo. Sentimiento que también se evidencia en las últimas publicaciones de sus redes sociales.