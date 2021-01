Murió la pastelera Myriam Camhi

Kamila recordó que su sesión duró cerca de una hora y media y que estuvo consciente todo el tiempo: “Podía terminarla cuando yo quisiera, pero no lo hice, y estuve hablando con él, respondiendo varias preguntas que me hacía”.

Manuela sabía que tenía un trastorno de conducta alimentaria porque desde que era pequeña se preocupaba por su peso, hasta el punto de que, a los 14 años, tomaba purgantes. “Como a los 19 retomé conductas y, después de comer, vomitaba.

Había intentando solucionarlo de diferentes formas, como asistiendo a sesiones con psicólogos y psiquiatras, pero no daban resultado.

Un día, escuchó a algunos conocidos mencionar que había un médico que hacía hipnosis para tratar los trastornos alimentarios y que hacía un “bypass mental”, y “me dijeron que les había ido muy bien, que durante la sesión hasta sentían como que los estaban quemando”.

Finalmente, Manuela decidió asistir y “durante la sesión, para hipnotizarme, me pusieron a escuchar un audio y él me cogió de la mano y tiró de uno de mis dedos, no sé cuál”. Recuerda que sentía que su cuerpo pesaba y no era capaz de abrir los ojos, pero estaba consciente y recuerda lo que ocurrió.

Cuenta que el terapeuta asoció su trastorno con su relación con su padre, “la cual nunca tuve porque él se fue cuando yo estaba muy pequeña”, así que el terapeuta no encontró nada que ella recordara o asociara con esa figura “y desde ahí no supo qué hacer”.

Finalmente, “lo dejé en la segunda sesión porque me di cuenta de que solo era un charlatán” y decidió, después de haber asistido a innumerables psicólogos y psiquiatras, que “para que ese círculo vicioso acabe, uno tiene que tener la disposición, si no nadie lo puede ayudar”.