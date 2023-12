Rockstar Games ha compartido el primer trailer del nuevo videojuego Grand Theft Auto VI (GTA VI), donde ha mostrado las primeras imágenes de esta entrega y ha anunciado que llegará a las consolas de PlayStation y Xbox en el año 2025.

Una filtración en redes sociales hizo que la empresa desarrolladora de videojuegos anticipara la publicación del tráiler.

En este sentido, la editora de Rockstar Games, Take Two, ha anunciado que el nuevo Grand Theft Auto VI se lanzará para consolas PlayStation 5 y Xbox Series X y S en el año 2025. Es decir, por el momento no se prevé su lanzamiento para PC.

Siguiendo esta línea, en el tráiler se muestran las primeras imágenes de Vice City, en el estado de Leonida, la ciudad donde transcurrirá toda la acción del videojuego, que se basa en una representación de Miami (Florida, Estados Unidos).

Tal y como lo describe la desarrolladora en un comunicado en su página web, se trata de una ciudad con calles “empapadas de neón”, que ponen en valor “la evolución más grande e inmersiva de la serie Grand Theft Auto hasta el momento”.