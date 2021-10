La elección del Nobel de literatura nunca ha estado exenta de polémica y pocas veces las cabañuelas han acertado. Los argumentos en la votación y los candidatos oficiales se mantienen en secreto durante 50 años y los miembros de la Academia Sueca guardan el secreto con la mayor discreción.

Ellos han señalado que no se toman en consideraciones aspectos como la lengua, la política o el país de origen de los ganadores, pese a que Francia, Estados Unidos y Reino Unido, todos potencias occidentales, sean los países con más premios, respectivamente 15, 12 y 11, haciendo del inglés la lengua más premiada.

El hemisferio occidental ha sido el más premiado, durante la última década solo un autor rompió ese patrón, el novelista chino Mo Yan en 2012, por lo que se especula que el próximo ganador también lo hará. “Yo sí creo que ellos quieren descubrir a un genio de una zona previamente ignorada”, indicó a la agencia AFP Jonas Thente, crítico literario de Dagens Nyheter.

No occidentales

Entre los países orientales destacan el surcoreano Ko Un, el indio Vikram Seth y los chinos Can Xue, Yan Lianke y Lao Yiwu. También el sirio Ali Ahmad Said Esber (Adonis), el israelí David Grossman y el australiano Gerald Murnane. El japonés, Haruki Murakami, super éxito en ventas y que año a año ha sonado en las casas de apuestas, sigue siendo uno de los favoritos, pero también están los que lo comparan con el argentino Jorge Luis Borges, un constante candidato que finalmente no pudo ganar el premio.