Este es el salvavidas con el que no se puede jugar

El año pasado Carlos Alberto Restrepo Cardona, empleado del Banco de Occidente, retiró cesantías para financiar parcialmente la matrícula de su hijo que cursa finanzas en Eafit. “Las cesantías son un gran alivio, me sirven como colchón para pagar la universidad, una cosa maravillosa. Siempre he creído que bien invertidas son una fuente de respaldo. No para gasto personal, porque así se vuelven una caja menor”.

Tatiana Pulgarín, empleada de una empresa privada y afiliada a un fondo de cesantías hace diez años, en 2020 hizo un retiro para financiar la remodelación de su vivienda; al igual que Ariel Agudelo, profesor de un colegio público en La Estrella. Mientras Juan Carlos Cárdenas, empleado de EPM, las usó para amortiguar la deuda de su apartamento.

Como ellos, en Colombia hay alrededor de 10 millones de afiliados al sistema de cesantías, en el que compiten cuatro fondos privados (Colfondos, Porvenir, Skandia y Protección) y el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), entidad pública. En el año que acaba de concluir, los retiros de los privados valieron $6.2 billones, confirmó Asofondos, gremio que los representa. La cifra fue mayor en cerca de $300.000 millones comparada con la de 2019. Y en el FNA hubo 609.837 solicitudes por $1.83 billones (8.91 % menos que en 2019).

Pero fue un año particularmente retador para millones de trabajadores en el país, ya que a raíz de la pandemia y las consecuentes restricciones que determinaron las autoridades, la actividad económica se contrajo y las oportunidades laborales se redujeron.

Por ello, el ahorro representado en las cesantías fue para muchos una carta salvadora, máxime cuando el Gobierno, amparado en la Emergencia Económica, Social y Ecológica, mediante el Decreto 488, habilitó otra causal de uso de las cesantías para los afiliados: la reducción del ingreso mensual.