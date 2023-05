Última pareja de Darío Gómez responde por qué tenía el mismo apellido del cantante: “nunca lo vi como un tío”

“Ella no se llama solo Nini Johana Vargas, ella también es Gómez. Ella es sobrina de mi papá. Es hija de una hermana de mi papá que se llama Miriam Gómez. Ella tiene tres hermanos a quienes mi mamá y mi papá, desde muy chiquiticos les dieron una finquita en La Tebaida (Quindío). Les tendieron una mano, y ella, pagándoles a mis papás, se les metió en el hogar desde los 15 años, con lo que no voy”, fue el comentario Catalina Gómez, hija del rey del despecho.

Nini Johana narró que su familia nunca recibió la donación de la finca y que, por el contrario, trabajaban allí como mayordomos. Tiempo después les pidieron la casa porque el cantante se iría a vivir allí. Nini y su familia fueron a vivir a la costa atlántica.

“Lo volví a ver cuando ya tenía 16 años. Él jamás me vio con ojos de sobrina y yo nunca lo vio como un tío. Yo nunca compartí con ellos y no voy a asumir una historia que no me corresponde”, dijo.

Vargas señaló también que en estos momentos tiene una demanda en contra, instaurada por Catalina, en la que le piden devolver los bienes que tiene en la casa que compartía con el artista.