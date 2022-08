Al meterse en la selva, tanto Macías como Saldarriaga quedaron impresionados con lo que se encontraron: “Uno se imagina que cruzar el Tapón del Darién es que un coyote (guía) los cruce y ya, pero subir la loma de la muerte, la gente arrodillada, sin poder caminar, niños enfermos, ver los migrantes mal, una señora en embarazo que pensamos que se le iba a venir el bebé porque ni podía caminar (a ella la cargaron los coyotes en una camilla), eso es impresionante”, detalla el periodista.

En esas seis noches tampoco hubo posibilidad de descansar. La selva no es silenciosa —como algunos lo piensan— relatan los reporteros que no pudieron descansar en las noches porque hay tanto ruido (de animales, por ejemplo) que no se puede y hasta un accidente hubo, “a mí me picó un bicho”, agrega Macías.



Todo eso se relata en el especial multimedia que la SIP premió en la categoría de Cobertura de Noticias por Internet.

La SIP resaltó de este trabajo la utilización creativa de elementos multimedia en el relato, las dificultades en la frontera entre Colombia y Panamá, particularmente el cruce de la selva de Darién, y las vicisitudes de los migrantes.

Puede ver el especial premiado AQUÍ.