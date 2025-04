Escritores, artistas y la cultura argentina despiden al Papa Francisco

En Argentina hay siete días de luto y el presidente Milei viajará a Roma para estar presente en las exequias del sumo pontífice. Desde muy temprano decenas de fieles abarrotaron la iglesia en Buenos Aires, donde Jorge Bergoglio fue arzobispo para asistir a la primera misa en su honor tras conocerse la noticia de su fallecimiento en Roma.

Varios intelectuales, escritores y artistas argentinos han manifestado también su pesar tras la muerte del Papa. Una de ellas fue la escritora Mariana Enriquez quien dedicó un extenso texto a Francisco, incluso hablando de sus discrepancias con él.

“Una vez, o dos, lo vi cuando era arzobispo de Buenos Aires en el subte E yendo para la villa. No me caía bien entonces: Jorge Bergoglio tuvo posiciones cuestionables. Cuando lo anunciaron como Papa me asusté. Con los años no me hice más ni menos católica pero sí me di cuenta de que se convirtió en un enorme líder y un buen pastor para sus fieles. Gente que jamás hubiese imaginado que podría siquiera respetar a un Papa le tenía afecto. Me incluyo. Solo conozco las acciones más visibles de su pontificado, porque no me pasé estos años prestando atención: no soy religiosa. Pero me da mucha pena su muerte y me da orgullo que haya sido alguien como Francisco, el primer papa de América Latina”, escribió la escritora.