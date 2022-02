El cerebro de un individuo de 87 años fue vigilado durante 15 minutos, a través de un electroencefalograma (EEG), mientras moría. No se había hecho nunca de manera tan precisa ni por tanto tiempo en un humano.

Sucedió en Canadá y tal fue el impacto de los registros, que científicos de siete universidades (algunas de ese mismo país, otras estadounidenses y otras chinas) los estudiaron y publicaron los hallazgos, a mediados de este mes, en la revista académica Frontiers in Aging Neuroscience, bajo el título de Interacción mejorada de coherencia neuronal y acoplamiento en el cerebro humano moribundo (Enhanced Interplay of Neuronal Coherence and Coupling in the Dying Human Brain, en inglés).

Entre las conclusiones, que siguen siendo incipientes por tratarse de un solo caso y de un paciente con una enfermedad neurológica previa, se contempla la posibilidad de que, estando el corazón detenido y justo antes de que deje de fluir sangre en el cerebro, aparezcan como recuerdos de una película (o flashbacks) algunas vivencias significativas.

Un estudio por casualidad

Este tipo de posibilidades no son una novedad, es común encontrarlas en las narraciones de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte (ver Informe).

Hasta ahora su palabra ha bastado para ser tenidas en cuenta, pues registrar y medir lo que ocurre al momento de morir (mediante técnicas precisas como EEG, por ejemplo) es difícil, sobre todo porque la mayoría de veces la muerte llega de forma inesperada.

Este hecho ocurrió por casualidad. El paciente al que lograron hacerle los registros sufría de epilepsia y era monitoreado periódicamente a través de este tipo de exámenes. Durante una de tantas grabaciones el hombre sufrió un paro cardíaco (en consenso con la familia, teniendo en cuenta su estado de “no resistir”, no fue sometido a reanimación) y falleció, quedando anotado, gracias a un EEG, su tránsito hacia la muerte.