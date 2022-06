¿Qué pudo pasar?

No es común. EL COLOMBIANO consultó con algunos expertos en genética y zoología y no se logró determinar de qué se trató.

¿La razón por la que no hay claridad? Es un caso aislado que no es común y que no está muy registrado en la literatura científica, aunque sí está claro que no es la primera vez. Este mismo fenómeno se ha registrado en otras partes del mundo.

Para poder dar una explicación precisa, dijeron los expertos, necesitarían tener acceso a este huevo en particular y a la gallina y hacer algunos análisis. Podría ser un factor nutricional, fisiológico o genético.

En una búsqueda rápida de internet explican que puede ser porque una gallina no ha expulsado un huevo cuando ya está formando el siguiente, entonces se fusionan, y que ambos podrían comerse sin ningún riesgo para la salud.

Otras anomalías más frecuentes son encontrar dos o más yemas, que se da cuando la gallina genera dos óvulos al mismo tiempo, encontrar coágulos de sangre o huevos con manchas en la cáscara.

En un video de New Scientist, explican que mientras el huevo se está desarrollando y siendo pujado por la gallina, una serie de contracciones extrañas pueden ocurrir que pueden empujar un huevo que ya se está desarrollando de nuevo hacia el saco de desarrollo donde se están preparando los demás.

Así, un huevo estaría cubierto por el otro. Este es el video que lo explica.