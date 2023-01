El Colombiano

En los últimos meses Elon Musk se ha vuelto un duro crítico de las redes sociales, aunque él es el dueño de Twitter, una de las que más usuarios tiene en el mundo, con más de 436 millones de cuentas activas.

El último pronunciamiento que hizo sobre el tema fue por medio de un tuit, en el que escribió que “Instagram hace que la gente se deprima y Twitter hace que la gente se enoje. ¿Cual es mejor?”, trinó el multimillonario en su cuenta personal.

De inmediato, algunos usuarios de la red social empezaron a responderle el trino. Algunas personas se mostraban de acuerdo con la postura del dueño de Twitter y Tesla. Otros la cuestionaban, pero la mayoría de usuarios respondieron la pregunta. "Twitter no me hace enojar. Me hace reír todo el día. Consejo: deja de seguir a todos los políticos y "reporteros" de los medios", escribió el usuario Wall Street Silver, que tiene 631.000 seguidores y es una cuenta verificada con el "chulito" azul.

Otro usuario le respondió Musk y le dio un consejo para que Twitter pueda seguir mejorando: "Elon, la capacidad de publicar imágenes verticales sin recortar convirtió a Twitter en la mejor plataforma para que los artistas visuales compartan su trabajo. Creo que es una característica esencial que fue una fuerza gravitatoria para que la comunidad creativa se reuniera aquí. ¡Por favor considere restaurarlo!", dijo @dave_krugman. Por su parte, T.J. Moe, que tiene más de 37.100 seguidores, dijo que "Twitter me da noticias y me mantiene informado. Instagram me muestra fotos de personas que no me importan y ahora están tratando de convertirse en Tik Tok. Me quedo con Twitter".

Pero otros usuarios no se decidieron sobre ninguna de las redes sociales, "Twitter me da política y humor. Instagram me da entretenimiento. Me quedaré con los dos", dijo Bill St. Clair.

Otras cuentas no le siguieron el juego a Musk, ya que dijeron que redes como Tik Tok y Facebook son mejores que las redes sociales que dijo Musk en su trino. Con esta publicación el empresario estadounidense volvió a mostrarse crítico con las redes sociales como lo viene haciendo desde hace un tiempo. En diciembre de 2022 publicó varios trinos en los que le preguntó a los usuarios de Twitter si debía dejar de ser el presidente de la compañía. También ha insinuado en repetidas ocasiones que él es "un autócrata de la libertad de expresión" y que está planeando crear una nueva red social en la que las personas se puedan expresar en realidad de manera libre.