El viaje del covid-19 dentro del cuerpo

No todos los virus tienen afinidad por los mismos organismos o células. El Sars-CoV-2, un nuevo virus que está presente en humanos hace tres meses y produce la enfermedad covid-19, es de tipo respiratorio. La sigla del nombre del virus da la clave; significa síndrome respiratorio severo coronavirus 2. Este entra por vía respiratoria y se adhiere a las células que recubren todo el aparato respiratorio: los bronquios y los alvéolos pulmonares. Lo hace por la nariz, la boca o incluso los ojos, a través de pequeñas gotículas respiratorias como las que se generan cuando una persona infectada tose o estornuda. Una vez adentro, ataca a las células de este sistema.

En promedio, una persona tarda de cinco a seis días en mostrar síntomas después de infectarse. Sin embargo, algunas personas que son portadoras del virus permanecen asintomáticas, lo que significa que no muestran ningún signo de la enfermedad. El virus, a medida que se replica, también empieza a diseminarse, cuenta el médico inmunólogo de la Facultad de medicina de la UdeA Luis Fernando García. Es decir, se replica por todo el organismo, pero el órgano de choque continúa siendo el aparato respiratorio, sus células.

El nuevo virus tiene una cápsula, una envoltura que está hecha principalmente de lípidos y algunas proteínas estructurales que se ven bajo el microscopio electrónico como espículas; por eso su forma se asemeja a una corona. La punta de esas espículas es lo que le permite al virus adherirse a la célula y es lo que reconoce el sistema inmune. García dice que por esto es clave que se haga investigación científica local lo antes posible. Esto para resolver preguntas como porqué parece afectar más a los mayores que a los niños y si será igual en Colombia.

El sistema inmune humano, el que le permite defenderse de amenazas, no lo conocía hasta hace tres meses y por eso toda la población es susceptible. El 11 de marzo, el jefe de la OMS caracterizó a covid-19 como una pandemia y expresó su preocupación por los “alarmantes niveles de propagación y gravedad, y por los alarmantes niveles de inacción de algunos gobiernos”. En cinco días una persona contagiada que no se aisle puede infectar a 2,5 y 30 días después serían 406 personas infectadas. La forma de estimar este contagio se mide a través del R0, la estimación matemática que está detrás de la dispersión de enfermedades. Es su contagio exponencial lo que tiene en alerta a los encargados de la salud pública. Y como han mostrado las cifras epidemiológicas en China, el riesgo mayor lo vive la población que supera los sesenta años. “Su sistema inmune tiene alteraciones normales de la edad, por lo que no responde tan efectivamente como lo hace una persona joven, o responde pero la respuesta no es la adecuada y ahí se producen las complicaciones”, agrega García.

Todos los virus se replican intracelularmente, a diferencia de lo que ocurre con otros microorganismos como las bacterias que pueden replicarse por fuera de la célula. Necesitan un hospedero (ver Glosario). Ellos no se replican si no están dentro de la célula. Estos virus ingresan a la célula para comandarla para que produzca ADN con el fin de hacerla producir las proteínas del virus. En ese momento la célula deja de producir lo que ella necesita y empieza a fabricar lo que el virus requiere para replicarse. A medida que lo hace la célula va muriendo y se vuelve como un saco lleno de virus, que eventualmente termina liberando las réplicas que van a infectar nuevas células y se van a regar por el organismo.