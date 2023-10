Los otros trapecistas lograron caer en la red de seguridad, mientras que Alarcón cayó al suelo. “El que está volando, luego llega a la plataforma y cae, soy yo. Los otros dos compañeros (también chilenos) cayeron en la red. A mí me tocó caer afuera, mientras que un cuarto quedó arriba”, indicó Alarcón para LUN, diario chileno.

El chileno sufrió graves lesiones en su pierna izquierda, por lo que tuvo que ser internado en un centro hospitalario.

Durante ocho días, Alarcón estuvo en el hospital chino. “Después de los 8 días hospitalizado, los doctores chinos me enviaron a casa para seguir un reposo de tres semanas. Yo pregunté qué debía hacer, pero solo me dijeron que hiciera reposo para que la inflamación pasara. Al término de la segunda semana mi rodilla izquierda ya estaba totalmente desinflamada, yo estaba feliz, no tenía dolor y caminaba mucho mejor”, describió Alarcón.

En lugar de recibir una compensación por el accidente que sufrió mientras trabajaba para el circo, Alarcón se encontró con que solo le pagaron los meses que había trabajado.