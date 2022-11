“Grabo este video para anunciaros que me he hecho streamer. Mi intención es stremear en el tiempo que estemos en Doha. Llegamos el 18 de madrugada, por lo que ese mismo día podré empezar”, anunció Luis Enrique en su primer vídeo aún en España en el día que se concentró en la Ciudad del Fútbol junto a los 26 jugadores que ha seleccionado para el Mundial.

El anuncio hecho el pasado 14 de noviembre puso todos los focos de la prensa y de la opinión pública sobre el ex jugador del F.C. Barcelona. Este miércoles, en Amán, donde España enfrentará a Jordania en un amistoso antes de viajar a Doha, Luis Enrique atendió a la prensa y no quiso hacer “spoiler” frente a las preguntas sobre lo que verán los aficionados en su canal. Sin embargo, confesó que está feliz con sus “followers” y que a lo mejor hubiera sido una buena idea comenzar antes.

“Ahora tengo followers y no puedo hacer spoilers, pero volverá a pasar lo de siempre, tendréis material. Abro el móvil y me salen corazones por todos los lados, lo tenía que haber hecho antes. Tampoco pienso en controlar, esto es una experiencia muy buena. Si me aburro y no me convence, lo dejo”, aseguró.