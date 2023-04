¿El chat GPT le podría quitar su trabajo, o antes ayudarle?

La compañía OpenAI, creadora de la inteligencia artificial generativa ChatGPT, publicó un informe que muestra un listado de varias profesiones que podrían estar en mayor riesgo de desaparecer o que algunas de sus tareas sean realizadas de ahora en adelante por esta tecnología (y que podrían complementarlas). “Evaluamos las ocupaciones en función de su correspondencia con las capacidades de GPT, incorporando tanto la experiencia humana como las clasificaciones de GPT-4”, se lee en una parte de la investigación que contó con el apoyo de investigadores de la Universidad de Pensilvania. El estudio tiene el nombre de GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models (Los GPT son GPT: una mirada temprana al potencial de impacto en el mercado laboral de los modelos de lenguaje) y básicamente señala que aproximadamente el 80 % de la fuerza laboral de Estados Unidos podría tener al menos el 10 % de sus tareas laborales afectadas por la introducción de las GPT. También indica que el 19 % de los trabajadores podrían ver afectadas al menos el 50 % de sus tareas. Ahora bien, ¿cuáles son las áreas que podrían estar tambaleando por los avances de la inteligencia artificial generativa? De acuerdo con los investigadores de OpenAI, las profesiones relacionadas con los conocimientos de programación y escritura sufrirían un mayor impacto, mientras que las que requieran habilidades científicas y pensamiento crítico tienen menos probabilidades de verse afectadas. Para entender mejor: el estudio clasificó las labores con más niveles de exposición frente a estos modelos de lenguaje y los resultados de evaluación se entregaron de 0 % a 100 %, de acuerdo al porcentaje de probabilidad de riesgo. Un grupo de profesiones sacó 100 %, es decir, que pueden estar más expuestas a desaparecer o que algunas de sus tareas las realice una IA: aquí entran los matemáticos; evaluadores de impuestos; analistas de finanzas cuantitativas, contadores y auditores; analistas de noticias, reporteros y periodistas; escritores y autores; y diseñadores de interfaces web. De ahí para abajo los siguen intérpretes y traductores (76,5 %), encuestadores (75 %), poetas y escritores creativos (68,8 %), científicos de animales (66,7 %) y relacionistas públicos (66,7 %). “Como tal, las ocupaciones enumeradas son aquellas en las que estimamos que GPT y el software basado en GPT pueden ahorrarles a los trabajadores una cantidad significativa de tiempo para completar una gran parte de sus tareas, pero no necesariamente sugiere que sus tareas puedan ser completamente automatizadas por estas tecnologías”, aclaró la compañía.

¿Futuro incierto?

Como se pudo observar, el campo de la literatura hace parte de esas profesiones que sufrirían una posible decadencia producto de la IA. Sobre esas consecuencias de las que ya se habla, los escritores Ricardo Silva Romero y Alejandro Gaviria se refirieron en uno de los episodios del pódcast Tercera Vuelta. ¿Las IA hasta dónde pueden llegar? ¿Hasta dónde se pueden cruzar con las inteligencias humanas?, se preguntaron los autores. Gaviria dijo: “Pienso que algunos de los libros que yo he escrito pueden ser escritos por un robot, pero, sobre todo, la autoficción, lo que pensé, la infancia y los recuerdos es muy difícil que un robot logre reproducir todo eso”. Otros elementos que estas tecnologías no podrían experimentar, agregó Romero, son la incertidumbre, las conexiones emocionales, el humor, la desazón. Ver el mundo real para contarlo. “Uno tiene la sensación de que todo esto no lo puede manejar una máquina”, dijo el autor de Cómo perderlo todo. Sobre el futuro de los analistas financieros y contadores, David Ortiz, CEO del Grupo Siigo para Latinoamérica, indicó que la inteligencia artificial resulta útil para los profesionales al momento de automatizar algunos procesos, ayudándolos a ser más precisos y ejercer labores netamente operativas, pero nunca podrá reemplazar las capacidades humanas que desarrollan los contadores. Incluso, dijo que en Colombia más de 80.000 contadores emplean la tecnología de esta compañía para ser más competitivos en el mercado. También compartió algunas razones por las que esta profesión no desaparecerá: la IA no interpreta información de la misma manera para tomar mejores decisiones y asesorar los negocios, no tiene ética y nunca tendrá la innata capacidad comunicativa. “Para los contadores, la comunicación es demasiado importante al momento de explicar resultados y entender las necesidades de los clientes y colegas”. Entre las tareas básicas y concretas que estas inteligencias artificiales sí pueden reemplazar de manera parcial están, por ejemplo, traducción simultánea, resúmenes de temas no muy técnicos, responder correos de manera automática, contextualizar rápidamente sobre el estado del arte de un tema científico en particular o calcular impuestos. Eso significa que podrían ayudar en ciertas tareas, y esto podría ser incluso positivo.

¿Nuevas profesiones?

Los modelos de lenguaje (LLM) como ChatGPT permiten automatizar tareas complejas y mejorar notablemente la productividad, por lo que ya se habla del surgimiento de una nueva disciplina denominada prompt engineering, la cual estudia las formas más adecuadas de proporcionar instrucciones a modelos de lenguaje para resolver problemáticas con alto grado de complejidad como encontrar el asesino en una novela policíaca, hasta darle instrucciones maliciosas para que revele detalles confidenciales como consejos sobre temas médicos, legales o financieros. ¿Qué papel puede tener el prompt engineering en el futuro? Hay quienes dicen que se trata del empleo del mañana, que sustituirá a muchas profesiones intensivas en conocimiento, mientras que otros expertos opinan que el avance tecnológico de los LLM eliminará la necesidad del prompt engineering, porque los modelos serán suficientemente inteligentes como para interpretar instrucciones complejas. Robert Clarisó Viladrosa, profesor de los estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universidad Abierta de Cataluña, dijo: “Mi intuición personal me dice que el prompt engineering nunca será 100 % obsoleto. Mi argumento es poco científico: los humanos podemos resolver un problema de forma mejor o peor según las instrucciones recibidas, por lo que es probable que un LLM siga siendo sensible al formato de sus entradas”. Por su parte, el científico Danny Gómez Ramírez, profesor en la Institución Universitaria Pascual Bravo, explicó otro caso: alguien que haga resúmenes de libros pasaría a ser experto en el manejo supervisado de ChatGPT para resúmenes de libros. Pasará de hacer cinco en un día a 20, así no haya leído los libros. Se encargará de que los textos tengan sentido lógico. “Nos podríamos encontrar con asistentes especializados en una área determinada utilizando, por ejemplo, ChatGPT, lo veo lejano pero podría ser una opción”. Y agregó: “En el caso particular de investigaciones matemáticas, crear teoremas y hacer demostraciones matemáticas, ChatGPT todavía no tiene la potencia para hacer eso, hay mucha especulación, tiene muchos errores lógicos, el chat no está tan bueno”. Sí puede hacer cuentas: sumar, dividir, hallar áreas, pero para un nivel de matemáticas puras no tiene las capacidades, por eso “cuando dice que los matemáticos están en riesgo 100 % pienso que hay mucha especulación”. Finalmente, el profesor Gómez dijo que en unos 15 años, quizás inteligencias artificiales como ChatGPT podrían cumplir el rol de un matemático si se le integran otro tipo de técnicas y mucha más tecnología que le permitan, por ejemplo, mostrar de forma innovadora teoremas matemáticos. De todas maneras a lo largo de la historia siempre han aparecido y desaparecido nuevas profesiones. Es un ciclo que se va dando según las necesidades de la época. Piense por ejemplo que hubo un tiempo en que en el inicio de las telecomunicaciones había que llamar a la operadora y decirle, “¿hola, me comunica con tal empresa?”. Antes de 1878, cuando empezaron a existir las operadoras telefónicas, no existía ese oficio, y cuando la tecnología avanzó, pues ya no se necesitaron más y cambió todo de nuevo. Así que seguramente habrá profesiones que van a desaparecer, otras que se van a modificar, para otras el chat será muy útil para ayudarle en ciertas tareas y aparecerán otras nuevas. OpenAI reveló también que los reparadores de vidrios, lavaplatos, mecánicos, albañiles y otros 30 oficios más no tendrían ninguna amenaza por esta IA. Así que si es cocinero, operador de máquinas excavadoras o carpintero, puede estar tranquilo porque tendrá trabajo para rato