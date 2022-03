Es la materialización de un gran logro de la ingeniería humana, “la ciencia, el diseño y las matemáticas”, señala Luis Miguel Molina, docente de la Corporación Cipsela (Creative and Innovative Programs for Space Education, Launch, and Aviation).

El vehículo pesaba en total 640 toneladas, al menos 88 metros de envergadura (de punta a punta de cada ala), seis turbinas (tres a cada lado), podía transportar piezas en la parte superior externa del fuselaje y su compartimiento de carga era lo suficientemente grande como para llevar 50 carros.

“Ver este avión era el sueño de casi cualquier persona que hubiera estado relacionada con el mundo de la aviación”, señala Molina, “era símbolo de esa pasión que une a muchas personas”.

Nunca fue para la guerra

Fue diseñado y puesto en operación durante la Guerra Fría, sin embargo, sus objetivos nunca fueron bélicos. “De hecho, podría decirse que fue construido para la paz, para la ciencia”, complementa el docente.