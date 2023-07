¿Qué es el adrenocromo y por qué está relacionada con la supuesta juventud de los famosos?

En ella se cuenta la historia de un niño que nació con la extraña enfermedad de Benjamin Button, un hombre que nacería con el cuerpo de una persona de 80 años y que con el transcurso del tiempo va rejuveneciendo. Además de ser un éxito en taquilla, la audiencia se sorprendió a ver al actor Brad Pitt con arrugas, viejo y aparentando una edad que, claramente, no tenía.

No cabe duda que las estrellas del cine siempre son recordados por papeles que más impacto causaron en la audiencia mundial o, en sí, por las películas que marcaron una huella en el tiempo. Es el caso de la cinta llamada ‘El curioso caso de Benjamin Button’, protagonizada por Brad Pitt.

Medios de entretenimiento como GQ de México o Quien de España han mencionado los rumores y suposiciones en el mundo del entretenimiento sobre cómo las famosas y famosos han podido conservar su apariencia física con el pasar de los años. Todo apunta a que tiene que ver con el consumo de una sustancia llamada Adrenocromo, versiones que no se han comprobado hasta ahora.

Sin embargo, entre los años 2017 y 2018 comenzaron a salir los rumores por todas las redes sociales, de que las celebridades utilizan esta sustancia en masa para mantenerse o verse más jóvenes. Durante este tiempo, las mismas redes sociales se encargaron de que esta y otras hipótesis sobre el nacimiento de esta sustancia, fueran bastante comentadas por los internautas.

¿Cuáles son las teorías alrededor de esta sustancia?

La primera teoría, y más común, es la de que el Adrenocromo se extrae de una “práctica cruel y satánica” con niños. Esta comenzó a circular en internet hace algunos años y al menos desde 2018 en redes sociales, sin embargo; la comunidad médica afirmó que no es cierta. Autores como Aldous Huxley y Hunter S Thompson hablaban del adrenocromo como una sustancia psicotrópica, e incluso hay una escena en la película de Terry Gilliam de 1998, Fear and Loathing in Las Vegas, en la que se puede ver a Johnny Depp usando adrenocromo como una droga psicodélica.