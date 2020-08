WhatsApp se ha convertido en una herramienta que ayuda a los maestros en sus clases: desde ella se comparten contenidos y se mantiene la comunicación entre estudiantes y docentes. También son vitales las cartillas, la televisión y la radio educativas, y hasta los talleres en papel, fotocopias que maestros y monitores reparten en las veredas.

En Alejandría y Vegachí, dos municipios libres de covid-19 (al 10 de agosto de 2020), cuentan los secretarios encargados de los asuntos educativos, han tenido que sortear las limitaciones en la conectividad y con los padres que no tienen tiempo o paciencia para acompañar a sus hijos, probando estrategias, evaluándolas y mejorándolas. Carlos Mario Montoya Bedoya, secretario de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Juventud de Alejandría, dice que cuentan con “orientación psicosocial para llegar a las familias por medio de programas radiales, por Facebook Live, y estamos organizando nuevas maneras de llegar para centrarnos más en habilidades para la vida”.

En Vegachí, afirma Jean Paul Carmona Puerta, secretario de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, han buscado maneras para que los alumnos del campo puedan acceder a equipos y tabletas.

Alexandra Peláez Botero, secretaria de Educación de Antioquia, explica que para los 117 municipios no certificados se tomó la decisión de priorizar la educación en casa porque las condiciones de muchos planteles no están dadas para el regreso. “Nosotros recibimos 538 sedes sin agua, más de 2.200 sin agua potable, 643 en predios ilegales, o sea que no podemos intervenir la infraestructura hasta que el predio no sea legal, y recibimos 60 instituciones sin energía eléctrica”.

Temas que están solucionando, porque la idea es adecuar las instituciones a los protocolos y tenerlas listas para el regreso, independientemente del momento en el que este se dé. Han realizado, agrega, visitas para hablar con los alcaldes y con los secretarios de educación y mirar la posibilidad de la alternancia, pero por ahora no se implementará. “Esperamos que durante agosto baje el pico de la enfermedad y eventualmente algunos municipios podrían retomar en septiembre, dependiendo del comportamiento de la pandemia. Fortalecemos las estrategias de teleeducación, de radioeducación y entregando material didáctico y pedagógico para que los niños puedan hacer un correcto trabajo en casa”.