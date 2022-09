Independientemente del color que tengan sus tatuajes, los expertos recomiendan vigilar que no aparezcan lesiones sobre ellos y, si ocurre, consulte de inmediato con un dermatólogo. No deben haber nódulos, cicatrices, erupciones ni engrosamientos. Todo esto es una alerta frente a alguna complicación. Es normal que los tatuajes cambien de color, en especial con el paso del tiempo, porque el pigmento se hace más profundo. Pese a esto, evite retoques permanentes y si ya ha desarrollado una reacción desfavorable no vuelva a repetir la práctica de tatuado. Como cualquier parte del cuerpo se debe cuidar el área, realizando una adecuada limpieza sin que sea excesiva, hidratar y proteger del sol. Por el momento en Colombia no existe regulación frente a las tintas que se utilizan para los tatuajes.