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¿Sean “Diddy” Combs peleó en la cárcel con un narco jamaiquino? Prensa gringa alertó sobre la salud del rapero

Sean Combs fue condenado por la justicia de los Estados Unidos. Cumple su condena en cárcel de Nueva Jersey.

  • Sean Combs, conocido es un rapero, productor discográfico, ejecutivo discográfico. Foto Afp.
    Sean Combs, conocido es un rapero, productor discográfico, ejecutivo discográfico. Foto Afp.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Sean ‘Diddy’ Combs habría resultado herido en la cabeza durante una pelea con Christopher Coke, un narcotraficante jamaiquino apodado ‘Dudus’, en la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, Estados Unidos, según informó el medio estadounidense TMZ.

Siga leyendo: Sean “Diddy” Combs pide a un tribunal de apelaciones de EE. UU. que revoque su pena

Según esas versiones, Combs habría sufrido las lesiones más graves y fue trasladado a un centro médico externo para recibir atención. TMZ informó que la disputa estaría relacionada con el malestar de varios reclusos por las condiciones de encarcelamiento del músico, expuestas en un reportaje de NBC News. La publicación describió supuestos privilegios de los que Combs habría disfrutado dentro de la prisión.

Según las fuentes citadas por TMZ, la difusión de esa información habría provocado al menos dos operativos de las autoridades penitenciarias, durante los cuales fueron confiscados teléfonos celulares, incluido uno que pertenecería a Coke.

El narcotraficante, que cumple una condena de 23 años de prisión desde 2012, sería considerado por otros internos una figura de autoridad dentro del penal, de acuerdo con el medio. Las redadas habrían generado su descontento por la pérdida de los privilegios que presuntamente tenía.

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Después del enfrentamiento, ambos reclusos habrían sido enviados a la unidad de aislamiento durante dos semanas. TMZ señaló que Combs ya se encontraba en esa unidad tras la publicación del reportaje de NBC News y que la pelea ocurrió durante su periodo diario fuera del aislamiento.

El medio estadounidense había informado que Combs fue trasladado en ambulancia desde la prisión durante la madrugada para recibir atención médica por una lesión en la cabeza. La información sobre la pelea se basa en testimonios de fuentes penitenciarias citadas por TMZ. El medio no publicó una confirmación oficial de las autoridades de la prisión sobre el incidente.

Lea también: “Me obligaba a tener sexo con otros hombres”: explosivo testimonio contra Diddy Combs en juicio por tráfico sexual

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué se dijo que Diddy Combs se había peleado con Christopher ‘Dudus’ Coke?
TMZ publicó que ambos reclusos habrían protagonizado un altercado en Fort Dix, según fuentes penitenciarias no identificadas. Sin embargo, la Oficina Federal de Prisiones negó posteriormente que la pelea hubiera ocurrido.
¿Qué le pasó a Diddy Combs en la cabeza?
TMZ informó que Combs fue trasladado a un centro médico por una lesión en la cabeza. Las autoridades penitenciarias no aclararon cómo se produjo, por lo que su causa continúa sin confirmación oficial.
¿Quién es Christopher ‘Dudus’ Coke y por qué aparece en esta noticia?
Christopher Coke, apodado ‘Dudus’, es un narcotraficante jamaicano condenado en Estados Unidos. TMZ lo señaló como el supuesto implicado en el enfrentamiento con Combs, versión que posteriormente fue negada por la Oficina Federal de Prisiones.

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