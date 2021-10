La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO, indica que al menos 2.000 millones de personas no tienen acceso regular a cantidades suficientes de alimentos nutritivos e inocuos.

No todos tienen alimento

Situación que la pandemia no hizo sino empeorar: dejó otros 140 millones sin acceso a los alimentos que requieren.

Y el secretario General de la ONU, António Guterres, resaltó que cerca de 40 % de toda la población mundial, unas 3.000 millones de personas, no pueden permitirse una dieta saludable y que el hambre, la subalimentación y la obesidad van en aumento.

Así mismo, genera el 29% de las emisiones de gases efecto invernadero globales, responsables del cambio climático.

Pero no termina ahí. 80 % de las especies de mamíferos y aves clasificadas como cercanas a la extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza están amenazadas por la forma en que comemos y la agricultura ha causado 80 % de la deforestación global.

Lo más triste es que si la comida no se desperdiciara, el problema no sería de tal magnitud, pero 40% de la comida que se produce no se consume, y solo en Colombia el desperdicio se calcula en 1,5 millones de toneladas anuales, según el Departamento Nacional de Planeación.

Publicidad

¿Qué hacer para ayudar?

Según la WWF, estas son tres acciones que puede hacer para ayudar:

1. Comer local:

Preferir alimentos producidos en Colombia y, de preferencia, cultivados cerca de casa, así el transporte y las emisiones de barcos, aviones y demás transporte disminuirán. Buscar mercados y alimentos artesanales y sostenibles.

2. Comer variado:

Desde inicios del siglo 20, cerca del 75 % de la variedad de cultivos del mundo ha desaparecido de los campos de los agricultores y sólo nueve representan el 66% del total de la producción agrícola, explica la WWF.

De las más de 6.000 especies de plantas son solo tres los principales cultivos a nivel global: arroz, trigo y maíz.

El no tener agricultura variada desgasta más los suelos y acaba con sus nutrientes.

3. No desperdiciar:

En el país se pierde o desperdicia el 34% de los alimentos producidos. Eso implica una pérdida de 1,5 millones de toneladas anuales, equivalente a 32 kilos per cápita.

Para esto, se debe comprar la comida en cantidades justas, evitar manipular alimentos que no se van a consumir en las tiendas, aprender a almacenar, guardar las sobras y pedir para llevar en los restaurantes y buscar nuevas recetas que permitan utilizar frutas, verduras y otros ingredientes que están por caducar.