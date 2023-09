Sin embargo, “no es lo mismo que ser célibe, ni lo mismo que ser asexuado o antisexual. No implica necesariamente no tener libido o no practicar sexo o no poder sentir excitación o no poder enamorarse o no tener pasiones o no sentir deseo. En la comunidad asexual la consideramos una orientación sexual, hacia ningún género o sexo, o la falta de orientación sexual, siendo esta referida solo a la atracción sexual, ya que la orientación romántica de cada persona no tiene por qué coincidir con la sexual”, aclaran en la Red para la educación y la visibilidad de la asexualidad (Aven).

Lea mas: ¡Solo llenar un papel!: así de fácil sería cambiarse de género y nombre en Alemania para comunidad LGTBIQ+

Así pues, dentro de la asexualidad, los expertos del Isep han detectado dos tipos de orientaciones:

* La demisexualidad, la cual “acoge a las personas que no experimentan atracción sexual si no tienen una conexión emocional sólida con alguien. Puede ser considerada como una asexualidad temporal, hasta que conocen a la persona que les despierta estos sentimientos”.

* La gris-asexualidad, la cual “se puede ver en las personas que pueden experimentar la atracción sexual, pero con un impulso bajo que no los lleva a ponerla en práctica, o no muy seguido”.