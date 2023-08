Los que esperan ver la tercera entrega de la Mujer Maravilla se van a quedar con las ganas

Gal Gadot reavivó la ilusión de los fans de Wonder Woman cuando, en dos recientes entrevistas, aseguró que la tercera entrega de la saga seguía en pie y que trabajaba en ella junto a James Gunn y Peter Safran. Sin embargo, parece que el largometraje finalmente no verá a luz.

Deadline afirma que ha contactado con fuentes de DC Studios que han desmentido a Gadot asegurando que no hay planes para rodar Wonder Woman 3. Esto contrasta con las declaraciones de la actriz israelí a ComicBook.com. “Me encanta interpretar a Wonder Woman. Es algo muy querido para mí. Lo que he oído de James Gunn y Peter Safran es que vamos a desarrollar Wonder Woman 3 juntos”, dijo, refiriéndose a los codirectores ejecutivos de DC Studios.

Días después, Gadot volvió a hablar del tema en una entrevista con la revista Flaunt. “Me convocaron a una reunión con James Gunn y Peter Safran y lo que me dijeron, y cito, fue: ‘Estás en las mejores manos. Vamos a desarrollar Wonder Woman 3 contigo. Nos encantas como Wonder Woman, no tienes de qué preocuparte’. Así que el tiempo lo dirá”, expuso.