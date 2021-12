En esta crónica hay ausencias: un monumento y cuatro zorros.

El monumento debía marcar —en la alcaldía de Envigado— el lugar en el que hace medio siglo un estudiante tuvo la idea de unir el Valle de Aburrá con un tren paralelo al río. Por su parte, los zorros de lomo plateado y pintas negras fueron vistos en 2019 en los Patios de Bello, ocho kilómetros al norte.

No falta tener una bola de cristal con wifi para saberlo: cuando un colombiano oye hablar de Medellín piensa en el Metro. Mi entrada a este nudo de vagones, rieles, cables de alta tensión, pieles cobrizas y tapabocas en los mentones está relacionada con dichas ausencias y con el murmullo del millón cien mil viajeros engullidos cada día por las puertas automáticas. Quizá hay que aproximarse con el asombro del recién llegado.

El viaje inicia a cuarenta kilómetros por hora.

Alcaldía de Envigado: dieciocho minutos a pie de la estación cercana. El tiempo en vehículo es una moneda al aire. Conviene alejarse para ir a las fuentes. Vine tras una pista: con motivo de los 20 años de la actividad pública del Metro, La Facultad de Minas de la Universidad Nacional publicó una nota sobre Rodrigo Salazar Pineda, quien, según los historiadores, fue el precursor de la red. “La idea nació en el año 1962 en la oficina de planeación de Envigado, yo era estudiante de último año de Ingeniería Civil de la Facultad de Minas”, dijo en 2015 —falleció en febrero de 2021—. El texto menciona una loza conmemorativa. Un trozo palpable de memoria.

La Alcaldía deja de serlo para volverse el concejo municipal pocos pasos después del mural Huella de grandeza, de Bernardo Sánchez —los colores resumen en treinta metros más de dos siglos—. Los edificios mudan de oficio. Una estrecha escalera comunica el piso principal con el de arriba. Pregunto por la capilla. Abren una puerta de cristal: los cuadros del viacrucis y los instrumentos del ritual católico se amontonan con sillas y archivadores. El templo es cuarto de rebujo. No siempre. Antaño fue la oficina del ingeniero Salazar Pineda. No veo la loza aludida ni nadie da noticia de ella. Incluso una señora del aseo me lleva a preguntarle a un concejal. Nada.

En un comercial televisivo de 1994 —financiado por el Banco Industrial Colombiano— se compara al Metro con un bebé rubio de ojos zarcos: se sobreponen las imágenes de la construcción con las etapas de crecimiento de un niño. “Lo vimos nacer, lo hemos visto crecer y dar sus primeros pasos...”. El símil —naif y cursi— da cuenta del parto difícil y largo: un pleito multimillonario e internacional detuvo las obras del 89 al 91.