En la tarima estarán tres drags internacionales : Aviesc who? (México), Gala Varo (México) y Carmen Monoxide (Guatemala) , quienes se presentan por primera vez en Medellín. “Ser parte de este evento es un verdadero honor. Los lazos y la conectividad intercultural del arte drag son el futuro del entretenimiento y me hace muy feliz seguir creando este arte”, dijo Carmen Monoxide.

Precisamente, ambos coinciden en que lo más difícil de ser drag es la incomodidad. Por ejemplo, cuando Conny White viste un corsé su cintura baja hasta 20 centímetros, por eso aguanta máximo cinco horas con él puesto.

“Verme como la estrella de cine que sueño puede más que el dolor, no me importa que no me pueda doblar, cuando me trepo siento que vuelo”, dice Vera, una de las drag que este sábado ofrecerá su show en el Candela Ball, una fiesta que promete.