En algunas personas se presenta mareos o dolor de cabeza. Una razón es el exceso de estimulación visual por el contraste de iluminación; otra es no tener corregido algún defecto de refracción (hipermetropía, miopía o astigmatismo) que dificulta ver con claridad.

Ante el auge que han tenido en los últimos años y lo indispensable que son para estar en los metaversos que las requieren (no todos necesitan gafas de RV), surgen varias preguntas sobre cómo pueden afectar la salud visual.

Las más recientes gafas de realidad virtual (RV) que Meta lanzó, las Meta Quest Pro , ya se pueden comprar: cuestan 1.499 dólares, unos 7.000.000 de pesos colombianos, aproximadamente. Pero estas no son las únicas en el mercado, existen varias referencias de estos dispositivos que por lo general se utilizan para vivir la experiencia en los videojuegos y en los mundos virtuales.

Y esto no es todo. Hay personas que manifiestan experimentar otra sensación conocida como cinetosis (o mareo del viajero) que básicamente es un desequilibrio producido en el cerebro a la hora de percibir movimientos de forma repetitiva. Según Castro, esta no es una consecuencia directa del uso de las gafas, pero sí se puede agravar.

“El mareo es causado por una disparidad entre el sistema visual y el sistema vestibular (ubicado en el oído interno del ser humano), los ojos están percibiendo una sensación de movimiento, pero el sistema vestibular no lo siente, esta incongruencia es representada con la sensación de mareo. Por otro lado, si la persona sufre de vértigo no es recomendado que use estos dispositivos y los pacientes con epilepsia fotosensible deben consultar con su médico antes de su uso”, dijo José Gerardo Rudas, optómetra de la Universidad El Bosque.

El experto agregó que el uso prolongado de estas gafas generan alteraciones de la película lagrimal (ojos secos) y cambios en el sistema acomodativo (sistema de enfoque de los ojos). Un interrogante más que surge es la razón por la que algunos usuarios ven desenfocadas las imágenes que corren en la pequeña pantalla tipo LCD.

De acuerdo con el optómetra Castro, esto se debe a que estos pacientes también pueden tener un defecto de refracción no corregido y no se han dado cuenta que lo padecen, además, con el estímulo excesivo de las gafas de RV esta dificultad se exacerba (aumenta).

Por otro lado, en el manual de salud y seguridad del fabricante Oculus se lee que en los casos donde se presentan molestias o dolor de cabeza o en los ojos, lo recomendable es dejar de inmediato de usar el casco de RV. Otra precaución es no compartir el dispositivo con personas que tengan enfermedades contagiosas en los ojos para evitar transmitir, por ejemplo, conjuntivitis.

Los expertos recomendaron utilizar estos dispositivos en un tiempo no superior a los 45 minutos y con pausas activas. Además, consultar una vez al año (optometría y oftalmología) para determinar y diagnosticar condiciones de base o desconocidas, que puedan limitar el uso de estos aparatos.

Para un uso correcto de las gafas RV

1. En la medida de lo posible, antes y después de utilizar estas gafas lubrique los ojos.

2. Previo a comprarlas, revisar que el puente para la nariz sea amplio y que las correas se puedan ajustar.

3. No las use cuando esté cansado, necesite dormir o esté bajo la influencia de alcohol o drogas.

4. Tomarse al menos de 10 a 15 minutos de descanso cada 30 minutos, incluso si piensa que no lo necesita.