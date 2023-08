Conozca las 12 especies de zarigüeyas que hay en Medellín

Y es que como, además de pesar en promedio de uno a tres kilos y vivir de dos a cinco años, son omnívoras y tienen una excelente capacidad de adaptación, cumplen labores como controladores de poblaciones de insectos, artrópodos y pequeños vertebrados; y como dispersoras de semillas no solo en los bosques sino también en la ciudad, ya que a su dieta oportunista le incluyen frutos de todo tipo y granos, aunque varía entre jóvenes y adultos. Los primeros prefieren insectos y plantas, mientras que los segundos, a los otros animales.

Todas las Didelphis , género al que pertenecen, son originales de América, donde existen más de 130 tipos registrados desde Canadá hasta Argentina, y están categorizadas como especies de preocupación menor según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), pues desafortunadamente sufren una persecución injusta e innecesaria por parte de personas que los confunden con ratas, animales con los que no tienen nada qué ver, o que ignoran que su función en los ecosistemas es indispensable para mantener el equilibrio natural.

“No era más que una zarigüeya semejante a cien mil otras. Pero yo la protegí, le cuidé y le conservé; ahora es única y especial en el mundo ¡es mi amiga!”. Esta adaptación de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, aparece en el libro Zarigüeyas , de la Fundación Zarigüeya (FUNDZAR), una organización no gubernamental encargada de proteger y conservar a estos animales en su entorno natural, por medio de acciones de educación ambiental e investigación sobre la biología y ecología de la especie.

Las “zaris” en Medellín

En la actualidad, y hasta el próximo primero de noviembre, este museo está de paso, y con libre circulación, en el Edificio de Extensión de la Universidad de Antioquia (Medellín). Allí, los visitantes podrán encontrarse con las figuras, en grandes formatos, de las doce especies que se han identificado en la capital antioqueña y sus alrededores, conocer su procedencia, sus hábitos y su distribución.

No obstante, esta muestra no solo atrapa por el tema sino por la forma, el minucioso trabajo y la técnica con la que fueron concebidas las piezas. “Por medio del fieltro o la lana de ovejas y las agujas di forma a estos individuos— le contó Luisa Franco Perdomo, artista que dio forma a esta muestra, a Natalia Piedrahita Tamayo, periodista de la universidad—, y gran parte de mi legado artístico está compuesto con este material que me permite generar un diálogo entre las piezas, sus detalles y el público que las contempla. En especial en este caso, ya que son individuos llenos de curiosidades”.

Hoy, el museo tiene instaladas siete de las doce obras que componen la exposición, entre las que puede apreciarse la zarigüeya cola de pincel, Glironia venusta, nativa de la cuenca amazónica de Colombia. La zarigüeya de agua, Chironectes minimus, que recientemente se registró en la Universidad Eafit. Las zarigüeyas comunes orejinegras, Didelphis marsupialis, de las cuales las autoridades ambientales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá tienen constantes reportes de ataques. Están las zarigüeya cuatro ojos café, Metachirus nudicaudatus, que se encuentra comúnmente en el sur y el norte del valle de Aburrá y el colicorto o ratón marsupial, Monodelphis sp., uno de los géneros de zarigüeyas más pequeños.

Pronto llegarán la comadreja colorada, Lutreolina crassicaudata, la zarigüeya orejiblanca, Didelphis pernigra, la zarigüeya lanuda Caluromys lanatus, y la obra central, que es una representación del marsupio, a través de la cual se muestra en detalle todo lo que sucede mientras los cachorros de las zarigüeyas están en esta cavidad. La entrada es libre para el público.