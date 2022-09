El funeral de la reina Isabel II tendrá lugar el lunes 19 de septiembre en la Abadía de Westminster, en el corazón de Londres, y supondrá la culminación de décadas de meticulosos preparativos.

Esto es lo que se sabe sobre la jornada.

Servicio fúnebre en la Abadía de Westminster

La última vez que se organizó en la Abadía de Westminster un funeral de un monarca fue en 1760, para el rey Jorge II.

Publicidad

La familia real británica prefirió desde entonces utilizar la más íntima capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, unos 30 km al oeste de Londres.

Sin embargo, Isabel II quería volver a un lugar que pudiera acoger a más gente.

Sermón del arzobispo - 4:44 a.m. (hora colombiana)

Publicidad

Será a esa hora —10:44 a.m. en Londres y que precisa la página oficial de la monarquía— que los portadores llevarán el féretro desde la sala de Westminster hasta la cercana abadía del mismo nombre, en un carro de artillería descubierto, tirado, no por caballos, si no por jóvenes marineros con cuerdas, como es lo habitual en los funerales de Estado.

Los miembros de la familia real —primero los cuatro hijos de Isabel II y luego los príncipes William y Harry— caminarán detrás del féretro hasta la puerta oeste del templo.