Cómo puede ayudar, con sus acciones, a enfrentar la pandemia

“Si usted hace la conciencia de que se cuida porque cuida a su familia, ya está el problema resuelto. En ese orden de ideas, no va a salir a la calle injustificadamente y va a utilizar los tres elementos de protección: la mascarilla , utilizada adecuadamente, de nariz a mentón, y sin quitársela para hablar; el distanciamiento físico , no va a estar en conglomerados o en lugares donde haya muchas personas, y el l avado de manos con frecuencia, porque las manos cargan el virus hacia la cara, y las tres vías de acceso del virus son los ojos, la nariz y la boca. Cuídese, es importante que nos ayudemos unos a otros ”, concluye.

Al respecto, el médico infectólogo Juan Carlos Cataño, profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, explica que uno de los riesgos que representa la saturación del sistema sanitario es aplazar cirugías cuyas causas pueden agravarse : “Solo se pueden hacer las urgentes, que no se puedan aplazar, entonces esas que se aplazan se pueden complicar y entrar por urgencias más tarde, requiriendo incluso UCI. Un ejemplo es una hernia, la cual no es urgente, pero si se aplaza mucho su corrección puede requerir ingreso por urgencias”.

“Es fundamental que las personas no suspendan los tratamientos de enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión”, afirma el médico infectólogo Juan Carlos Cataño, profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. “Las personas que tienen una condición crónica deben tomar y aplicar sus medicamentos como lo ordena el doctor tratante, y así reducir el riesgo”, insiste, por su parte, Marta Londoño, epidemióloga de la Secretaría de Salud de Antioquia.

6. No suspenda los medicamentos

En esa línea, la Asociación Colombiana de Infectología también ha señalado que hasta ahora no se ha aprobado un medicamento o sustancia para prevenir o tratar esta enfermedad. “Hacemos un llamado a toda la comunidad para no autoformularse, para evitar utilizar medicamentos y sustancias como dióxido de cloro, interferón, ivermectina, doxiciclina, azitromicina, cloroquina, aspirina, vitamina D, entre otros”.

El médico infectólogo Juan Carlos Cataño, profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, subraya que las personas no deben tomar “ese montón de medicamentos que se sugiere en redes sociales”. La OMS ha aclarado que “actualmente no existe ninguno autorizado para curar la covid-19”.

4. No se automedique

El médico infectólogo Juan Carlos Cataño, profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, recomienda a las personas “vacunarse contra enfermedades habituales como influenza y neumococo, para que no tenga síntomas respiratorios que se puedan confundir con la covid”. Resalta que los adultos deberían tener su esquema de vacunación al día.

9. Deje de fumar

Según la OMS, las personas que fuman tienen mayor riesgo de contraer el coronavirus porque se llevan constantemente la mano a los labios, “y, en caso de resultar infectadas, corren mayor riesgo de desarrollar un cuadro grave porque su función pulmonar se encuentra deteriorada”. La organización aconseja hacer 10 inspiraciones profundas -para lograr que pase el deseo de fumar-, beber agua, hacer algo para distraerse -ducharse, leer, escuchar música- y emplear aplicaciones móviles que pueden ayudar a dejar el cigarrillo.

10. No ingiera desinfectantes

La OMS ha difundido que pulverizar lejía (cloro) y otros desinfectantes sobre el cuerpo o introducirlos en el organismo no protege de la covid-19 y puede ser peligroso -provocar discapacidad o incluso la muerte-. “Estas sustancias pueden ser tóxicas si se ingieren, y el contacto con estas irrita y daña la piel y los ojos (...) No solo no destruirían los virus presentes en el organismo, sino que dañarían los tejidos y órganos internos”, advierte.

11. Cuídese del dengue

Debido a la acumulación inadecuada de aguas lluvias se pueden presentar más casos de esta enfermedad. Claudia Cuéllar Segura, subdirectora de Enfermedades Transmisibles de Minsalud, recomienda usar repelentes y ropa adecuada para evitar picaduras de mosquitos, tapar bien los tanques que almacenen agua, cepillar con cloro y lavar -una vez a la semana- los recipientes que tengan este líquido y eliminar los posibles criaderos.

12. Limite el consumo de licor

Marta Londoño, epidemióloga de la Secretaría de Salud de Antioquia, recuerda que el bajo consumo de licor o no consumirlo ayuda a reducir las situaciones de violencia, lo cual afecta de forma positiva al sistema de salud, pues disminuye la ocupación del equipo médico en el servicio de urgencias. Según la OMS, el consumo frecuente o excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de sufrir problemas de salud.