Vladimir Naranjo, líder de la Corporación Nacional de Deportes Electrónicos, encargados de la Zona Gamer, cuenta que no es la primera vez que hacen presencia en la convención, pero esta edición es la participación más ambiciosa, ya que tendrán un pabellón al que se invitaron algunas marcas especializadas como LogiTech y se montó una arena para hacer torneos de Fifa, Fornite, Call of Duty y Free Fire con estándares e-sports profesionales, es decir, computadores de alta gama, sillas especializadas y pantallas para el público.

René García es un actor de doblaje y locutor mexicano que seguramente ha escuchado alguna vez en su vida, es la voz latina oficial de actores tan famosos como Ben Affleck, Keanu Reeves y John Travolta. También ha interpretado a algunos personajes de caricaturas y animes como Stewie Griffin, Hyoga de Caballeros del Zodiaco, pero es mayormente conocido por su participación en la franquicia de Dragon Ball, como Vegeta, el eterno rival del protagonista.

García es uno de los invitados internacionales que tendrá la Comic Con Colombia 3 al 5 de diciembre en Plaza Mayor, EL COLOMBIANO habló con el sobre el doblaje, sus personajes y su participación en la convención.

México siempre ha sido referente para el doblaje, ¿cómo ve el sector?

“Creo que seguimos siendo el parámetro por algo que sucede con nosotros y es que este acento que tenemos quienes habitamos en Ciudad de México ya es reconocido como neutral. Tenemos esta manera de hablar muy particular que no se distingue de dónde se hace el doblaje, de dónde puede venir. Un colombiano, un venezolano o un argentino tiene que quitarse el acento para poder hacer doblaje porque el parámetro es ese”.

¿Cómo es representar personajes tan diferentes como Stewie Griffin, Vegeta o actores en carne y hueso como Ben Affleck?

“Cada personaje tiene un carácter diferente, tiene que oírse diferente, tiene que hablar diferente, entonces lo que hacemos nosotros es recrear eso que ya está inventado, no podemos hacer como queremos, no se puede, tenemos esta restricción porque no empiezas de cero”.

Dragon Ball terminó hace muchos años, pero hace poco regresó con películas y hasta una nueva temporada, ¿cómo fue volver al personaje de Vegeta?

“La verdad nunca abandoné a Vegeta, lo que pasa es que mientras no estuvo vigente, con algo nuevo, nosotros estábamos en las convenciones y la gente lo que quiere oír es al personaje, llevamos ya 20 años haciéndolas”.

¿Cómo será su participación en Comic Con?

“Mi presentación es tener un contacto con el público, preguntas y respuestas, contarles anécdotas, se trata de pasarla bien. Creo que la gente está ansiosa de pasarla bien y alejarse de tantos problemas y tantas cosas, esta es una buena oportunidad, un evento muy sano. Nunca me hago expectativas porque no sé lo que va a pasar”.