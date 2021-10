El Noma tiene dos estrellas Michelin, el chef es René Redzepie y esta es la cuarta vez como el mejor del mundo: esta semana repitió distinción en la lista The World’s 50 Best Restaurants 2021.

Hay uno colombiano

“Siento una gran satisfacción por este logro que no es personal sino colectivo. Un reconocimiento que funciona como plataforma no solo para reconocer al restaurante, sino porque es una buena oportunidad para que la cocina colombiana se vuelva más visible y de interés para un público exterior que aún no concibe el país como destino culinario”, dijo Espinosa a la agencia Colprensa.

¿Cómo los escogen?

Los restaurantes no pueden postularse. Sobre los criterios que se tienen en cuenta en su página oficial explican que todo tipo de restaurante, sin importar la carta, precios o ubicación, puede integrar el top. “Depende de cada votante decidir, ya que los gustos son diferentes, porque la idea de cada uno constituye una gran experiencia distinta en cada restaurante”.

¿Qué sirven?

Ignacio Medina, periodista español, especializado en gastronomía y radicado en Lima, Perú, dice que la mayoría de las cartas de estos sitios están inspiradas en las raíces de sus regiones. “Es una cocina personalizada, que le apuesta a los sabores locales”. Allí no se encuentra cocina de fórmula como pastas, tacos o pizzas. El periodista Juan Pablo Tettay, director de la revista La Barra, explica que estos listados no solo califican lo que se come, sino la experiencia completa (servicio, comodidad y responsabilidad social).

En el tema de precios, Medina opina que necesariamente son costosos, en especial porque muchos le apuestan más al lujo, a la decoración y al diseño que a la misma cocina.

El periodista español, enemigo de este tipo de listados, dice que el mejor restaurante del mundo es el que a uno le gusta. “No existen normas para elegir la comida, nadie te puede decir que te debe gustar y que no te debe gustar”. Para él, los ránquines, que señala no deberían existir, solo sirven para elevar el ego de los cocineros. En su concepto no son más que una versión parcial, simplificada y “manipulada” de la cocina.

Polémicos o contrevertidos, estos tops, tal y como lo ratifica Tettay, son una guía importante, en especial cuando se viaja y se quiere visitar los mejores establecimientos. Los restaurantes son los grandes ganadores con esas distinciones, no solo les da estatus, sino que sus nombres son recomendados en las grandes reseñas turísticas y gastronómicas