¡Récord! La impresionante cantidad de hamburguesas que se vendieron en el Burger Master

En charla con EL COLOMBIANO Tulio Zuloaga, creador y organizador del Burger Master, confirmó que este año se vendieron un total de 2.890.154 hamburguesas, que dejaron ventas por 57.000 millones de pesos.

“Esto no me lo imaginaba, tanto así que cuando me pasaron los primeros reportes pedí que los revisaron otra vez: son números maravillosos”, exclamó Tulio, al reconocer que no creía que este año fueran a superar lo de 2022.