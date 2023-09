Comencé a asistir a clases de stretching una vez a la semana desde hace dos meses. En poco tiempo mi cuerpo ha comenzado a sentirse diferente: tengo más agilidad, me siento más flexible y tengo menos dolores corporales (a excepción del molimiento de los músculos). También me siento más enérgica y cada vez me cuesta menos hacer las posiciones difíciles en las clases. Estos son apenas algunos de los beneficios de estirar regularmente.

El estiramiento hace parte de muchas rutinas integrales de ejercicio y de programas de rehabilitación. Es una manera de aliviar la tensión muscular y mejorar la flexibilidad. De hecho, la investigación Effect of acute static stretch on maximal muscle performance: a systematic review, publicada en el Journal of Sports Science & Medicine evidenció que estirar regularmente el cuerpo incrementa la amplitud del movimiento en las articulaciones.

Estirar el cuerpo también reduce el riesgo de lesiones musculares y articulares. El artículo To stretch or not to stretch: the role of stretching in injury prevention and performance, publicado en la misma revista científica, encontró que el estiramiento regular antes y después del ejercicio disminuye la incidencia de lesiones deportivas en un grupo de corredores.