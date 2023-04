Los trastornos mentales están en aumento: no hay que esconderlos más

La ansiedad no es en sí misma mala, porque se necesita para sobrevivir: alerta que hay un peligro. Y está bien tener respuestas físicas y emocionales si hay situaciones difíciles.

Eso contribuye a un problema general: están desatendidos, son muy costosos para los sistemas de salud, pero también falta investigación, servicios, estudios. Incluso pasa por un hecho más sencillo, que ha ganado terreno, pero no suficiente: dejar de ver mal a alguien que tiene depresión o ansiedad o cualquier trastorno metal: no es drama.

“Yo le digo a mis colegas que tener un consultorio ahora es como tener un negocio de empanadas en un derrumbe”. Hoy no es fácil conseguir una cita con un especialista de salud mental: las agendas están llenas.

No hay que ir muy lejos. El psicólogo Juan Vásquez señala que tras la pandemia se triplicaron las consultas, en su mayoría por ansiedad.

El suicidio es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes, aunque afecta a cualquiera: no importa el país, el contexto, la edad, el dinero. Entre el suicidio y los trastornos mentales hay un vínculo documentado, aunque muchos se dan impulsivamente ante situaciones de crisis.

Los datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública muestran que cada 20 minutos hay uno. Los números no mejoran. Hasta marzo de este año iban 482 suicidios, según Medicina Legal.

El psicólogo Juan Vásquez explica que los seres humanos tienen todo el material para ser profundamente ansiosos desde la historia.

El profesor e historiador Yuval Noha Harari lo explica en su libro de Animales a Dioses: con el descubrimiento del fuego los humanos se pusieron encima de la cadena alimenticia y se saltaron el desarrollo fisiológico que ello requería: ni las garras ni la fuerza ni los dientes para hacerlo aparecieron.

El psicólogo recuerda los ejemplos de Harari: un león camina tranquilo sin pensar que lo persiguen, pues él tiene la fuerza para defenderse. El ser humano, en cambio, camina pensando en dónde está el león que se lo va a comer. Es poderoso porque tiene fuego, puede comunicarse, pero hay un temor ancestral, y eso genera una tendencia a estar preocupados por la supervivencia.

Ahora bien, la ansiedad y la preocupación se va cuando el estímulo amenazante desaparece: el león no está por ahí. Solo que en la época actual los estímulos amenazantes no son tan fugaces y el sistema de alertas no alcanza a bajarse.

Dice Vásquez que la sirena que es solo para emergencias para muchos se queda prendida todo el tiempo, y no hay tiempo de relajarse. Ahí empiezan los problemas: alteración en los hábitos alimenticios, en los del sueño, se rumian constantemente los temas, la habilidad emocional no es tan fuerte, hay llanto fácil, hay malgenio.

Ejemplo: piensa en una deuda, la deuda no desaparece, se estresa por la deuda y hay un círculo de ansiedad. Las condiciones actuales no ayudan: hay una exigencia de mucho trabajo, muy rápido, una idea de éxito muy exigente.

Los síntomas son muchos, y los hay emocionales y biológicos. Aparecen pensamientos negativos de fracaso, daño, riesgo o peligro, con la convicción de que no se responderá de manera adecuada a las demandas de la situación.

Desde lo emocional, hay turbación, zozobra, incertidumbre. Desde lo biológico, hay agitación, tensión, sudoración, taquicardia. Puede pensar que tiene ansiedad si piensa mucho que puede fracasar en algo, si no está durmiendo bien, si quiere tomar alcohol, comer o buscar drogas para controlar los nervios, si se inquieta de manera constante, si no se halla.

También si hay cambios frecuentes de humor, dificultad para relacionarse con otros y problemas de desempeño.