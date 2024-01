Antes de fallecer en octubre de 2011 por cáncer de páncreas, compartió reflexiones sobre la importancia de “soltar” y “confiar”. Desde su perspectiva, esas eran las dos claves para vencer cualquier obstáculo y llegar a la cumbre. “Dejarse llevar” con la certeza de que todo saldría bien y que aprendería de ello, incluso aunque no resultara como había planeado, era su mantra principal.

Steve Jobs, creador y fundador de Apple, dejó un legado no solo en el área de la tecnología, sino también del crecimiento personal. Durante muchos años, sus discursos y consejos han servido como entes motivadores para miles de personas, especialmente aquellos que hablan de cómo alcanzar el éxito y la felicidad.

De acuerdo con su relato en el mismo evento, cuando fundó la compañía de la manzana mordida, solo “soltó” y “confió” en el proceso. No estaba seguro de que funcionaría, pero sabía que cualquiera que fuera el resultado, le daría una enseñanza.

“Decidí dejarlo y confiar en que todo saldría bien. Muchas de las cosas con las que me topé a través de mi curiosidad e intuición resultaron ser invaluables más tarde. Si no hubiera abandonado la escuela, nunca habría tomado esa clase de caligrafía y las computadoras personales no tendrían la maravillosa tipografía que tienen”, explicó en ese momento.

Por muchos años intentó instalar esas palabras motivadoras en las personas, con el éxito de su empresa como claro ejemplo de que creer en sí mismos daba conclusiones positivas.